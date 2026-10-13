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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş ile yollarını ayırdı

        Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        1. Lig'de ayrılık!

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'de teknik direktör Ahmet Pektaş'la yollar ayrıldı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzde önemli bir sorumluluk üstlenen ve görev süresi boyunca takımımızın başarısı için gayret gösteren Ahmet Pektaş'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        #1. Lig
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