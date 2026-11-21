Mardin 1969 Spor: 1 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda konuk olduğu Mardin 1969 Spor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 2-1 yendi.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Emrullah Baydar, Harun Reşit Güngör, Abdullah Özcan
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı (Dk. 63 Denic), Kayode, Dimitrov (Dk. 78 Osman Yıldırım), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 63 Şahverdi Çetin), Mustafa Şengül, Kerim Alıcı, Alhassan, Wilks (Dk. 74 Denizhan Taşkan), Teklic (Dk. 63 Eray Korkmaz)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima (Dk. 29 Ali Ülgen), Liço, Bruno (Dk. 80 Yalın Dilek) , Muhammed Gümüşkaya (Dk. 71 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 80 Ahmet Biler), Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 79 Harun Genç), Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu, Mulumba
Goller: Dk. 42 Teklic, (Mardin 1969 Spor), Dk. 52 Kehinde, Dk. 58 Bruno (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Ülgen, Dk. 76 Bruno, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Bandırmaspor) Dk. 53 Erce Kardeşler, Dk. 89 Denizhan Taşkan, Dk. 90 Alhassan (Mardin 1969 Spor)