Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mason Greenwood, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı!

        Mason Greenwood, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Greenwood, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood da takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

        Sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 16 Temmuz 2026 (Leandro Trossard Beşiktaş'ta)

        Leandro Trossard resmen Beşiktaş'ta. Greenwood transferi avrupa basınında. Lesley Ugochukwu Galatasaray'da. U20 Milli Takımımız Çeyrek Finalde. Filenin Efeleri'nin rakibi Ukrayna.  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası