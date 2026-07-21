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        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Kadınlarda ve erkeklerde kürsü hedefliyoruz!

        Mehmet Akif Üstündağ: Kadınlarda ve erkeklerde kürsü hedefliyoruz!

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Ahmet Tümer ve Mert Matic, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda TVF ile Arçelik arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 14:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kadınlarda ve erkeklerde kürsü hedefliyoruz"

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadın ve erkek milli takımlarının FIVB Milletler Ligi'nde madalya kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

        Başkan Üstündağ ile A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Ahmet Tümer ve Mert Matic, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda TVF ile Arçelik arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Tarihte ilk kez 4 ülkenin hem erkek hem de kadın milli takımlarıyla Milletler Ligi finallerinde yer aldığını belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Bu 4 ülkeden biri Türkiye. Tarihte bir ilk gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 3 yılda kaydettiği aşamaya vurgun yapan Başkan Üstündağ, "3 yıl önce Milletler Ligi'nde 12 maçta 11 mağlubiyet yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada, 12 maçta 8 galibiyet aldık. Final etabına kaldık. Kadın ve erkek milli takımlarımızla turnuvalara direkt katılıyoruz. Kadınlar olimpiyatları garantiledi. Erkeklerin şansı yüzde 51'in üstüne çıktı. Kapıyı araladı. Artık olimpiyat evinin içindeyiz. Bir mucize olmazsa inşallah hayırlısıyla kadın ve erkek milli takımlarımızla olimpiyatlara katılacağız. Onun mutluluğunu ve gururunu yaşayacağız. A Milli Erkek Takımı'nın Milletler Ligi'nde 3 yılda geldiği noktada inanma oranın çok düşük olduğunu düşünüyordum. Öyle bir noktaya geldik ki bu başarıyı ayakta alkışlıyoruz. Bu, bir inancın zaferi. Onlarla gurur duyuyorum. Bu ülke bu gururu hak ediyor. Kadınlarda ve erkeklerde kürsü hedefliyoruz. Her ikisinde de kürsüde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        AHMET TÜMER: YENİ HAYALLER KURUYORUZ

        A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Ahmet Tümer, FIVB Milletler Ligi finallerinde madalya kazanmak istediklerini kaydetti.

        Turnuvada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran 24 yaşındaki milli voleybolcu, "Gururluyuz. Hayallerimizin birini gerçekleştirdik. Yeni hayaller kuruyoruz. Madalya kazanmak istiyoruz. Ülkemizi daha iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemize voleybolu sevdirdi ve vizyon kattı. Biz de onların yolundan gidiyoruz. En iyi dönemimize girdiğimizi söyleyebilirim. İnşallah iki takım olarak hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde oluruz." diye konuştu.

        Ay-yıldızlı oyuncu Mert Matic ise Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Slovenya'dan rövanşı almak istediklerini kaydederek "Belgrad'da 3-1 yenildik. O maçta iyi oynamadık. Bu, başka bir maç olacak. Yarı finale çıkmak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise Avrupa Şampiyonası. Oradan da ülkemize madalyayla dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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