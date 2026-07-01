Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Meksika'nın savunması aşılmıyor! 4 maçta gol yemediler

        Meksika'nın savunması aşılmıyor! 4 maçta gol yemediler

        2026 Dünya Kupası'nda Meksika rüzgarı esmeye devam ediyor. Son olarak son 32 turunda Ekvador'u 2-0'la geçerek tur atlayan Meksika turnuvada oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Aztekler rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meksika'nın savunması aşılmıyor!

        2026 Dünya Kupası'nda Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu.

        Son 32 turunda Quinones ve Raul Jimenez'in golleriyle rakibini mağlup ederek taraftarlarına büyük mutluluk yaşatan Meksika, son 16 turunda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Karşılaşma 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te Mexico City Stadı'nda oynanacak. Bu turu geçen ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

        MEKSİKA'NIN KALESİNİ EKVADOR DA YIKAMADI

        İspanya'yla birlikte 2026 Dünya Kupası'nın gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika'nın filelerini Ekvador da sarsamadı.

        A Grubu'ndaki ilk maçta Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi 1-0'la geçen Meksika, üçüncü maçında da Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

        REKLAM

        Ekvador maçını da 2-0 kazanarak tur atlayan 'El Tri' (Üç renkliler), oynadığı 4 maçta da rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

        Meksika ise oynadığı 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

        TURU TARAFTARLARIYLA KUTLADILAR

        Meksikalı futbolcular, son 16'ya yükselmenin sevincini taraftarlarıyla beraber kutladı.

        Karşılaşmanın sona ermesinin ardından yedek oyuncularla birlikte saha içinde bir araya gelen Meksikalı oyuncular, daha sonra tüm tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar yaptı.

        Taraftarların kutlaması ise stat dışında devam etti.

        QUINONES, MEXICO CITY'DE DURDURULAMIYOR

        Meksika'nın Kolombiya asıllı golcü oyuncusu Julian Quinones, Mexico City Stadı'nda gollerine devam etti.

        Meksika'nın şu ana kadar oynadığı dört maçın üçünde gol sevinci yaşayan Quinones, attığı üç golü de Mexico City Stadı'nda kaydetti.

        Açılış maçında Güney Afrika'ya karşı fileleri havalandıran Quinones, grubun son maçı olan Çekya karşısında da topu ağlarla buluşturmayı başardı.

        REKLAM

        Quinones'in 4 maç içinde gol atamadığı tek müsabaka ise Guadalajara'da oynanan ve Meksika'nın 1-0 kazandığı Güney Kore maçı oldu. Bu maçta takımının tek golü Luis Romo attı.

        Golcü oyuncu, aynı zamanda maçın adamı seçildi.

        RAUL JIMENEZ REKORA GÖZ KOYDU

        Meksika'nın ikinci golünü atan Raul Jimenez, milli takımdaki gol sayısını 47'ye yükselterek zirveyle arasını kapattı.

        Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika'ya attığı golle 46 gollü Jared Borgetti'yi yakalayan Jimenez, Ekvador karşısında attığı golle 47 gole ulaştı ve ikinciliği ele geçirdi.

        Meksikalı oyuncu, 5 gol daha atması halinde 52 golle zirvede yer alan Chicharito lakaplı Javier Hernandez'e ortak olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        113 yıl önce bulunan tapınağın 'gizemi' çözüldü

        Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Men Kutsal Alanı'nda 113 yıl önceki kazılarda ortaya çıkarılan ve yıllarca Tanrıça Demeter'e ait olduğu düşünülen tapınağın, 'Tanrıça Hekate'ye ait olduğu anlaşıldı. Anadolu'da bilinen tek Hekate Tapınağı'nın Muğla'da bulunduğunu belirten kazı başkanı Prof. Dr. Mehmet ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı
        Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı
        Anne kız hayat kurtarıyor
        Anne kız hayat kurtarıyor
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!
        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Muayene katılım payına zam geldi
        Muayene katılım payına zam geldi
        Sürekli banka hesabına bakanlar dikkat!
        Sürekli banka hesabına bakanlar dikkat!
        "İsrail'de iç savaş çıkmayacak"
        "İsrail'de iç savaş çıkmayacak"