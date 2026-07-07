Melli 2 yıl daha Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, tecrübeli basketbolcu Nicolo Melli'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 20:08 Güncelleme:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mız, çubuklu formamızı giydiği süre boyunca kulübümüzün mücadele ve aidiyet karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Nicolo Melli ile 2027-2028 sezonunun sonuna dek yeni anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Tecrübeli basketbolcu, Fenerbahçe ile 1 Avrupa Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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