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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Melli 2 yıl daha Fenerbahçe'de!

        Melli 2 yıl daha Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe, tecrübeli basketbolcu Nicolo Melli'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Melli 2 yıl daha F.Bahçe'de!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mız, çubuklu formamızı giydiği süre boyunca kulübümüzün mücadele ve aidiyet karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Nicolo Melli ile 2027-2028 sezonunun sonuna dek yeni anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Tecrübeli basketbolcu, Fenerbahçe ile 1 Avrupa Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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