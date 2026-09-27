Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya üçüncüsü oldu
Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalya kazandı.
Giriş: 27 Eylül 2026 - 18:52 Güncelleme:
Tayfun Taşdemir, Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Tayfun Taşdemir, Blois kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde Alman Martin Horn'u 50-23 yenerek yarı finale yükseldi.
Vietnamlı Phuong Vinh Bao ile yaptığı yarı final müsabakasını 50-48 kaybeden milli bilardocu, üçüncü oldu.
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