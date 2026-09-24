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        Haberler Spor Diğer Boks Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı!

        Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı!

        2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, bronz madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Gizem Özer'den bronz madalya!

        Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, bronz madalya elde etti.

        Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaştı.

        Rakibine mağlup olan Gizem Özer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

        Milli sporcu, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını aldı.

        Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem Özer, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş. Önümde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Başta hocam Nazım Yiğit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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        #Gizem Özer
        #Boks
        #madalya
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