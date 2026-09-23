Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Boks Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi

        Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi

        Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 15:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gizem Özer madalyayı garantiledi!

        Milli sporcu Gizem Özer, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı final biletini alarak madalya kazanmayı garantiledi.

        Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Gizem Özer, 60 kiloda Çekya'dan Barbora Maxova ile karşı karşıya geldi.

        Milli sporcu, rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonası madalyası kazanmayı garantiledi.

        Gizem Özer, yarı finalde yarın Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaşacak.

        "ÇOK ŞÜKÜR KAZANDIM"

        Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem, yarı final için heyecanlı olduğunu belirterek, "Daha önce bu rakibimle karşılaşmış, 5-0 almıştım ama bugün o da çok istedi. Çok şükür kazandım. Olimpiyattan sonra 2 yıldır biraz inişli çıkışlı bir süreç yaşadım. Gerçekten psikolojik, ruhsal ve mental olarak çok inişli çıkışlıydı ama bugün emeklerimizin karşılığını aldık. Takım olarak da iyi ilerliyoruz. İnşallah altın madalyaları alıp ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN ERKEN VEDA

        Sıklet değiştirerek 54 kiloda ringe çıkan dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu ise çeyrek finalde Sırbistan'dan Sara Cirkovic'e 3-2 yenilerek şampiyonaya veda etti.

        Son 3 Avrupa şampiyonasında altın madalya alan Buse Naz, Sofya'da madalya alamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gizem Özer
        #avrupa boks şampiyonası
        #madalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Stressiz işe girdim"
        "Stressiz işe girdim"
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        "Mirasın peşinde değiliz"
        "Mirasın peşinde değiliz"
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi