Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Yüzme Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu!

        Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu!

        Milli para yüzücümüz Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde 27.45'lik derecesiyle şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 22:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu!

        2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci oldu.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

        Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, AA muhabirine, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım." dedi.

        REKLAM

        Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

        Erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde eden Umut Ünlü, gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Defne Kur
        #Yüzme
        #Para yüzücü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emanete ihanet!
        Emanete ihanet!
        Son 8 yılın en kötü başlangıcı!
        Son 8 yılın en kötü başlangıcı!
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı
        AHBAP dosyasında bilirkişi raporu
        AHBAP dosyasında bilirkişi raporu
        Feyenoord'dan Ueda için Fenerbahçe itirafı!
        Feyenoord'dan Ueda için Fenerbahçe itirafı!
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları