İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli ve Lazio kozlarını paylaştı. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Lazio, 28. dakikada Davide Frattesi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Napoli, 48. dakikada Alfonso Pedraza'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Kalan bölümde skor değişmeyince iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

LAZIO ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bu sonuçla yenilmezliğini sürdüren Lazio, 11 maç sonunda 29 puana ulaşarak liderliğini korudu.

Napoli ise puanını 15'e yükseltti ve 10. sırada yer aldı.

MİLLİ ARA SONRASI RAKİPLERİ

Milli aranın ardından Napoli, 21 Kasım'da Torino'yu konuk edecek. Lazio ise aynı gün sahasında Lecce ile karşılaşacak.