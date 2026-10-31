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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA Kupası'nda Scottie Barnes'ın 41 sayıyla oynadığı maçta Raptors, Magic'e kaybetti!

        NBA Kupası'nda Scottie Barnes'ın 41 sayıyla oynadığı maçta Raptors, Magic'e kaybetti!

        NBA Kupası'nda Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın 41 sayısına rağmen Orlando Magic'e 121-114 kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        NBA Kupası'nda Raptors, Magic'e kaybetti!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın 41 sayısına rağmen Orlando Magic'e 121-114 kaybetti.

        Scotiabank Arena'da oynanan karşılaşmada Raptors'ta Barnes, 41 sayı, 5 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

        Jakob Poeltl 12 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken Immanuel Quickley 17 ve Collin Murray-Boyles 15 sayıyla maçı tamamladı.

        Magic'te ise Desmond Bane, 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Franz Wagner de 26 sayı, 11 asistle "double-double" yaparak galibiyete katkıda bulundu.

        ANTETOKOUNMPO'DAN "TRIPLE DOUBLE"

        Giannis Antetokounmpo'nun "triple-double" ile oynadığı karşılaşmada Miami Heat, Indiana Pacers'ı 145-125 yenerek NBA Kupası'na galibiyetle başladı.

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        Kaseya Center'da oynanan mücadelede Heat'in Yunan yıldızı Antetokounmpo, 31 sayı, 18 ribaunt ve 10 asistle oynadı.

        Ev sahibi ekipte Bam Adebayo 27, Klay Thompson 25 ve Pelle Larsson ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

        Pacers'ta ise Quenton Jackson 24, Andrew Nembhard 22, Pascal Siakam ve Jay Huff 13'er sayı kaydetti.

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