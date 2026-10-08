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        Haberler Spor Basketbol NBA ve FIBA'nın Avrupa'da yeni lig kurma ısrarı sürüyor!

        NBA ve FIBA'nın Avrupa'da yeni lig kurma ısrarı sürüyor!

        Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ortak bir açıklama yaparak, Avrupa'da yeni bir profesyonel lig kurma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        NBA ve FIBA'nın Avrupa'da yeni lig kurma ısrarı sürüyor!

        Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ortak bir açıklama yaparak, Avrupa'da yeni bir profesyonel lig kurma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

        NBA ve FIBA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Avrupa Ligi (EuroLeague), FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak ve başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır. NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürmektedir. Her iki kuruluş, büyüme, fırsatlar ve Avrupa spor modelinin temel ilkelerine ilişkin vizyonlarını paylaşan ortaklarla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da korumaktadır."

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