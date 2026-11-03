Okan Buruk'tan 4 değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

"Devler Ligi"nde ilk 3 haftada 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü haftada RAMS Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre Stuttgart'a karşı 4 değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor'a karşı ilk 11'de başlayan Singo, Eren Elmalı, Sara ve Leao'yu yedek oturttu. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncular yerine Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina ve Barış Alper Yılmaz ile karşılaşmaya başladı.

FENERBAHÇE DERBİSİNİN İLK 11'İ SAHADA

Teknik direktör Okan Buruk, zorluk derecesi yüksek müsabakaya 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini koruyarak takımını çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk eden ve üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk, 10. haftadaki Konyaspor maçında cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra çok maç yükü binen Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi oyuncuları dinlendirdi.

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Tecrübeli teknik adam, yaklaşık bir hafta aranın ardından Stuttgart ile yapılan kritik müsabakada derbi 11'ini sahaya sürdü.

FİLİSTİN VE GAZZE YİNE UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.

Açılan pankartlarda "Özgür Filistin", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" ifadeleri yer aldı.

ESKİ FUTBOLCU FELIPE MELO TRİBÜNDE

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Stuttgart karşılaşmasını izlemek için RAMS Park'a geldi.

Sarı-kırmızılı takımda 2011-2016 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

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MAÇ ÖNCESİ ALAMEDA İÇİN SAYGI DURUŞU

İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran ve hayatını kaybeden Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında LED panolar yas nedeniyle söndürüldü ve skorboardda 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun fotoğrafı gösterildi.

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN ÇIKMADI

Galatasaray ile Stuttgart 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakası, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 23. dakikada Berat Luş ve 73. dakikada Arda Tagay kaydetti. Alman ekibinde ise 49. dakikada Enis Redzepi ve 87. dakikada Brayann Kenmoe ağları sarstı.