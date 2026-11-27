UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı olaylı mücadelede 2-1 mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş, 10 puana ulaştı. Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara orantısız güç kullandığı zorlu mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN SÖZLERİ:

"Haber aldım. Bazı taraftarlarımız hastaneye kaldırılmış, geçmiş olsun demek istiyorum. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum. Umarım hızlı bir şekilde sağlıklarını kavuşurlar. Kendi adıma, oyuncularımız adına, camia adına söylüyorum, çok iyi taraftar kitlesine sahibiz. Olanlardan dolayı üzgünüm. Umarım hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar."

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"AVRUPA LİGİ'NDE İYİ BİR KONUMDAYIZ"

"Maçtan önce bir planımız vardı. O da ikinci yarıda değişikliklerle maçı kazanmaktı. Zorlanacağımızı biliyorduk ama değişikliklerin de işe yarayacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncular çok istekliydi, 3 puanı çok istiyorlardı. Hep böyle olmamız lazım. Çok mutluyum özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı. 10 puanımız var. Avrupa Ligi'nde iyi bir konumdayız. Hedefimiz üst tura çıkmak."

"EMİRHAN KONTROL AMAÇLI HASTANEDE"

"Emirhan bir darbe aldı. Kontrol amaçlı hastaneye gönderdik. Çok büyük bir şey olduğunu sanmıyorum. Buraya nasıl geldiğimizi biliyorsunuz. Bizim için kolay olmadı, şartlar zordu. Bugün galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Tüm bu zorluklarla baş edip kazandığımız için mutluyum."

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"BİN TANE ZORLU PROBLEM YAŞAYARAK GELDİK"

"Derbiye iki galibiyetle geliyoruz. İnançlıyız. Hazırlıklara başlayacağız. Taraftarımızı çok seviyorum ve bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum. Buraya nasıl geldiğimizi biliyorsunuz. Bin tane zorlu problem yaşayarak geldiğimizi söyleyebiliriz. Bugünkü galibiyetin hak edilmiş bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz. Bizim bir planımız vardı, o da yedekteki oyuncuların kalitesini kullanarak maçı çevirmekti. 10 puan aldık, bu galibiyetle beraber Avrupa’da yolumuza devam ediyoruz. Herkesi tekrar tebrik ediyorum."