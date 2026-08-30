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        Haberler Spor Futbol Transfer Ollie Watkins'in yeni adresi Al Hilal oldu

        Ollie Watkins'in yeni adresi Al Hilal oldu

        İngiliz forvet Ollie Watkins, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 20:13 Güncelleme:
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        Ollie Watkins'in yeni adresi Al Hilal oldu

        Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiliz forvet Ollie Watkins'i kadrosuna kattı.

        Al Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Ollie Watkins, 2020 yılından beri formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        İngiliz basınına göre, Al Hilal bu transfer için Aston Villa'ya 50 milyon sterlin ödeyecek.

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        #Al Hilal
        #Ollie Watkins
        #ASTON VİLLA
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