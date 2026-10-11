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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Orhan Ak: Taraftarımızdan özür diliyoruz

        Orhan Ak: Taraftarımızdan özür diliyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 3-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Orhan Ak, taraftarlardan özür diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 19:26 Güncelleme:
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        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çorum FK'ya 3-0 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Orhan Ak, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

        Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftardan özür dileyerek, "Maalesef hayal kırıklığı yaşıyoruz. Özellikle çok daha farklı beklentilerim vardı, buraya gelen taraftarımızdan özür diliyoruz. İki haftadır maalesef çok kötü bir golle başlıyoruz. Daha sonra atamadığımız goller. Talihsizlik mi diyelim, kader mi diyelim bilemiyorum. İyi hazırlandığımız bir süreçte bugün karşılığını alacağımızı düşündüğümüz maçı maalesef 3-0 gibi bir skorla kaybettik, çok üzgünüz." dedi.

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        "BİZ KAÇIRDIK ONLAR ATTI"

        Gaziantep FK gibi takımların ilk golü yememesi gerektiğini dile getiren Ak, şunları kaydetti:

        "Golü yediğiniz zaman çok ciddi kırılmalar yaşıyoruz. Taktiksel anlamda üstünlükler sağladık, rakibin 5'li mi, 4'lü mü çıkacağı gibi taktiksel düşüncelerini de biliyorduk. Çünkü yeni hocaları değişti. Tabii rakibin çok güçlü silahları var. Yakaladıkları pozisyonları hiç kaçırmadılar diyebilirim. Biz kaçırdık, onlar attı. Futbolun bir döngüsünü yaşadık. Yoksa oyuncularımın mücadelelerinden, gayretinden memnunum. Erken konuşmamak lazım ama derin bir analiz ve durum tespiti yapıp farklı bir çözüm arayışı içinde olmak zorundayız. Çünkü çok gol kaçırıyoruz."

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        Bir basın mensubunun "Sorumluluğun neresindesiniz?" sorusuna 47 yaşındaki teknik adam, şöyle yanıt verdi:

        "Tabii ki başındayım, bunu oyunculara atmak doğru değil. Bizler karar veriyoruz, oyuncular uyguluyor ama takımı hazırlayan kişi benim. Ama tabii ki oyun, oyuncuların oyunu. Özellikle 3 hafta oynadığımız oyunu, o zaman da söylüyordum, o standardı hep yükseltmemiz lazım. Çünkü belirli standartta kaldığınız zaman lig çok zor, puan almak çok zor, cezalandırılıyorsun bir anda. Daha yoğun konsantrasyon, daha çok çalışman lazım, daha fazla odaklanman lazım."

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        #Orhan Ak
        #Gaziantep FK
        #süper lig
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