Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor - Ümraniyespor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Pendikspor - Ümraniyespor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 22:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pendik tek golle kazandı

        Orfa Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

        Stat: Pendik

        Hakemler: İbrahim Güner, Kemal Elmas, Abdullah Özcan

        Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Soldo, Hakan Yeşil, Abifade, Kerem Kalafat (Dk. 83 Erdem Gökçe), Efehan Pekdemir (Dk. 62 Manga), Thuram (Dk. 72 Clarke-Harris), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hrelja (Dk. 83 Ahmet Özkaya)

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Djokanovic (Dk. 77 Kosoko), Serkan Göksu (Dk. 63 Kerem Şen), Atalay Babacan (Dk. 46 Berat Yılmaz), Blanco, Hostikka (Dk. 77 Deniz Aksoy), Tunahan Taşçı (Dk. 63 Melih Bostan)

        REKLAM

        Gol: Dk. 30 Hakan Yeşil (Orfa Yapı Pendikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Atalay Babacan, Dk. 76 Kerem Şen (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+3 Manga (Orfa Yapı Pendikspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pendikspor
        #ümraniyespor
        #1.lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        "Final için çok heyecanlıyız"
        "Final için çok heyecanlıyız"
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu