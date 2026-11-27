Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın milli oyuncusu Salih Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ MİLLİ BİR MESELE OLDU"

Karşılaşmaya yüksek bir motivasyon ve özgüvenle çıktıklarını belirten Salih Özcan, “Açıkçası milli bir mesele oldu. Biz buraya çok yüksek bir motivasyonla geldik. Bu maça özgüvenli geldik. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

"BU GALİBİYET DAHA DA ANLAMLI BİR HALE GELDİ"

Tribünlerde yaşanan olaylara da değinen Salih Özcan, “Taraftarlarımıza Gürcistan polisi biber gazı sıktı. Gerçekten yazık. Tüm taraftarımıza çok geçmiş olsun. 2-3 kişi de yaralanmış. Bu galibiyet daha da anlamlı bir hale geldi” dedi.

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"TÜM TÜRK TARAFTARLAR BİZİ DESTEKLİYORDU"

Takım olarak sahada her şeylerini verdiklerini ve tüm Türkiye'nin desteğini arkalarında hissettiklerini vurgulayan 28 yaşındaki orta saha, “Maçtan önce ve maç sırasında birçok motivasyon konuşması gerçekleşti. Sahada da her şeyimizi verdik, bunu da herkes gördü. Taraftarlar da çok destek oldu. Sadece Beşiktaş taraftarı değil, tüm Türk taraftarlar bugün bizi destekliyordu. Bizim için çok önemli ve güzel bir andı bu. Bu galibiyetle eve dönmek daha da güzel oldu” ifadelerinde bulundu.

"3 PUANLA EVE DÖNÜYORUZ"

Süper Lig kulüplerinin destek mesajlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Özcan, “Süper Lig’deki tüm takımların bize destekte bulunması çok güzel bir andı. Bu akşam oynanan maç milli bir mesele oldu ve 3 puanla eve dönüyoruz. Mutluyuz” diyerek sözlerini noktaladı.