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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Temsilcilerimizden Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlarken Fenerbahçe ise İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde 2. hafta heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi yarın açılacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.

        Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.

        "Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)

        19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)

        22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)

        22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)

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        22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

        22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

        22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)

        22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)

        22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)

        14 Ekim Çarşamba:

        19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

        19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

        22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

        22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

        22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

        22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

        22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

        22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

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        22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

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