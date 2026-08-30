Samsunspor Fenerbahçe maçına Hollandalı VAR: Richard Martens

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.30'da Samsunspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yardımcı hakemler olacak. Dördüncü hakemliği ise Yücel Büyük yapacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Richard Martens oturacak. Murat Altın da AVAR'da görev yapacak.