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        Samsunspor Fenerbahçe maçına Hollandalı VAR: Richard Martens

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        F.Bahçe maçına Hollandalı VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.30'da Samsunspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yardımcı hakemler olacak. Dördüncü hakemliği ise Yücel Büyük yapacak.

        Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Richard Martens oturacak. Murat Altın da AVAR'da görev yapacak.

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        #Richard Martens
        #Samsunspor
        #fenerbahçe
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