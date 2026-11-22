San Antonio Spurs, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 114-91 mağlup etti.

WEMBANYAMA, 50 SAYIYLA DAMGA VURDU

Frost Bank Center'da Pelicans'ı ağırlayan Spurs'te Victor Wembanyama, 50 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blokluk performansla takımını galibiyete taşıdı.

Wembanyama, 1973-74 sezonundan beri bir NBA maçında en az 50 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok kaydeden ilk oyuncu oldu.

Sezonun 14. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Spurs'te Stephon Castle ise 19 sayı, 6 asistle oynadı.

Pelicans'ta Jeremiah Fears'ın 29 ve Jordan Poole'un 25 sayısı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.