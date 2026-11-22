San Antonio Spurs: 114 - New Orleans Pelicans: 91 | MAÇ SONUCU
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın 50 sayıyla yıldızlaştığı maçta New Orleans Pelicans'ı 114-91 yendi.
Giriş: 22 Kasım 2026 - 11:19 Güncelleme:
San Antonio Spurs, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 114-91 mağlup etti.
WEMBANYAMA, 50 SAYIYLA DAMGA VURDU
Frost Bank Center'da Pelicans'ı ağırlayan Spurs'te Victor Wembanyama, 50 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blokluk performansla takımını galibiyete taşıdı.
Wembanyama, 1973-74 sezonundan beri bir NBA maçında en az 50 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok kaydeden ilk oyuncu oldu.
Sezonun 14. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Spurs'te Stephon Castle ise 19 sayı, 6 asistle oynadı.
Pelicans'ta Jeremiah Fears'ın 29 ve Jordan Poole'un 25 sayısı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.
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