Sassuolo: 1 - Milan: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo sahasında Milan'ı ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 11 Ekim 2026 - 22:15 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 6. hafta karşılaşmasında Sassuolo ile Milan kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Milan'ın golünü 63. dakikada Adrien Rabiot kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 68'de Cas Odenthal ile bu gole karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Sassuolo 8 puana yükseldi. Son 4 maçında 3. beraberliğini alan Milan ise 12 puana ulaştı.
Ligin 7. haftasında Milan sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. Sassuolo ise deplasmanda Frosinone'ye konuk olacak.
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