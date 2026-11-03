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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk: 0 - Sporting CP: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Shakhtar Donetsk: 0 - Sporting CP: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Portekiz ekibi Sporting CP'ye 1-0 mağlup oldu. 2. yarıda Issa Doumbia'nın golüne engel olamayan Arda Turan'ın öğrencileri, haftayı 4 puanla tamamladı. Sporting CP ise puanını 9'a çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        Arda Turan'lı Shakhtar, Sporting'e mağlup!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Sporting CP ile kozlarını paylaştı.

        Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Sporting CP oldu.

        Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 59. dakikada Issa Doumbia attı.

        Bu sonucun ardından Devler Ligi'nde üst üste 2. mağlubiyetini alan Arda Turan'ın öğrencileri, haftayı 4 puanla kapattı. Sporting CP ise puanını 9'a yükseltti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Turuncu Siyahlılar, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sporting CP, Manchester United'ı konuk edecek.

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        #Shakhtar Donetsk
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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