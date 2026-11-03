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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Sleza Wroclaw: 73 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 100 | MAÇ SONUCU

        Sleza Wroclaw: 73 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 100 | MAÇ SONUCU

        Eurocup D Grubu dördüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'u 100-70 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:28 Güncelleme:
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        ÇBK Mersin'den 30 sayı fark!

        ÇİMSA ÇBK Mersin, Eurocup D Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Polonya ekibi Sleza Wroclaw'u 100-70 mağlup etti.

        KGHM Sleza Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-17 önde tamamlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, ev sahibi ekibin farkı kapatma çabalarına rağmen devre arasına da 49-42 üstünlükle girdi.

        İkinci yarıya Iagupova ve Burke'nin üçlükleriyle başlayan Mersin ekibi, son çeyreğe 16 sayılık avantajla 74-58 önde gitti.

        Dördüncü çeyrekte farkı daha da açan ÇİMSA ÇBK Mersin, karşılaşmadan 100-70 galip ayrıldı.

        ÇİMSA ÇBK Mersin'den Kennedy Burke, 30 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sleza Wroclaw takımında Aleksandra Mielnicka 18 sayıyla oynadı.

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        Bu sonuçla Mersin temsilcisi, grupta 4'te 4 yaptı. Sleza Wroclaw ise 4. yenilgisini yaşadı.

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