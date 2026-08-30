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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Amir Hadziahmetovic ile yolları ayırdığını açıkladı

        Beşiktaş Amir Hadziahmetovic ile yolları ayırdığını açıkladı

        Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Amir ile yolları ayırdı

        Beşiktaş, 29 yaşındaki orta saha Amir Hadziahmetovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

        İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

        "Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic’in sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

        “Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”

        PERFORMANSI

        2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Boşnak futbolcu, siyah-beyazlı formayı 60 maçta girdi. Deneyimli oyuncu 1 gol ve 7 asiste imza attı. Hadziahmetovic bu süre zarfında Çaykur Rizespor ve Hull City'ye de kiralandı.

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        #Amir Hadziahmetovic
        #beşiktaş
        #ka
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