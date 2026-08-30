Beşiktaş Amir Hadziahmetovic ile yolları ayırdığını açıkladı

Beşiktaş, 29 yaşındaki orta saha Amir Hadziahmetovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic’in sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Boşnak futbolcu, siyah-beyazlı formayı 60 maçta girdi. Deneyimli oyuncu 1 gol ve 7 asiste imza attı. Hadziahmetovic bu süre zarfında Çaykur Rizespor ve Hull City'ye de kiralandı.