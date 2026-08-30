Beşiktaş'ta Musrati ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar bir ayrılığı daha resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, Al Musrati’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”