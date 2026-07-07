Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı kaleci Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki milli file bekçisi sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalayacak.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 19:24 Güncelleme:
Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Başakşehir'den kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. Milli file bekçisi, turuncu-lacivertlilerin yurt dışı kampından ayrılarak siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
24 yaşındaki kaleciyi taşıyan uçak saat 19.00 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yaptı.
Doğan Alemdar, transfer sürecinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacak.
DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 29 Ekim 2002 (23)
REKLAM
Doğum yeri: Kayseri / Türkiye
Boy: 1,92 m
Uyruk: Türkiye
Mevki: Kaleci
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon €
Oynadığı takımlar: Kayserispor > Rennes > Troyes > Başakşehir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ