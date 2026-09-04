Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

ÇORUM FK YOLUNDA!

Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya vardı. Milli savunma oyuncusu, yeni sezonda Çorum FK forması giyecek.

CENGİZ'LE YİNE BULUŞTU!

Çağlar Söyüncü böylece, Altınordu'da ve Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Cengiz Ünder'le de yeniden bir araya geldi. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Cengiz Ünder'le de yollarını ayırmış ve milli futbolcu Çorum FK'ya transfer olmuştu.