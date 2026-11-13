Fenerbahçe'ye Ake'den kötü haber!
Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan Nathan Ake'nin bireysel çalışma sırasında yeniden sakatlandığını açıkladı. Hollandalı futbolcunun sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Feenrbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı maçta sakatlanan Nathan Ake, rehabilitasyon sürecindeki bireysel çalışması sırasında yeniden sakatlandı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Hollandalı futbolcunun sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi.Nathan Ake, Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanmıştı.
İşte o açıklama:
"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.
Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.
Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
1 AY YOK
Nathan Ake'nin sahalardan uzak kalacağı süre de netleşti. HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; Hollandalı stoper yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek.