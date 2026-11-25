Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyonun açıklamasına göre Galatasaray, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve Arca Çorum FK, çeşitli nedenlerden kurula gönderildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ve Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren de farklı sebeplerden PFDK'ye sevk edildi.