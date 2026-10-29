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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Süper Lig kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Trendyol Süper Lig kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Süper Lig kulüpleri 29 Ekim'i kutladı!

        Trendyol Süper Lig kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için paylaşımda bulundu.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılını kutlayarak "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz milletimizle birlikte başlattığı benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Cumhuriyet'e olan inancını, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' sözleriyle ifade eden ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu en büyük mirasa, bugün ve daima hep birlikte sahip çıkacağız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle hürmetle anıyorum. 103 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağına olan inancımı yineliyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında şunlar kaydedildi:

        "103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bağımsızlık, Cumhuriyet'le taçlandı. Milli mücadele yıllarında milletinin yanında yer alan Fenerbahçe, bugün de aynı inanç ve sorumlulukla Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya devam ediyor. Yetiştirdiğimiz her sporcuda, kazandığımız her başarıda ve ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdığımız her yerde bu büyük mirasın sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılında, 120. yılımıza ilerlerken Atatürk'ün izinde, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bugün de yarın da, Cumhuriyet daima. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

        Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda ise, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerine yer verildi.

        Birçok Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulübü de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #kutlama mesajı
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