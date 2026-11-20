Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında, 2025-2026 sezonunda erkekler futbol branşında Süper Lig'deki spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin denetimine 23 Kasım Pazartesi günü başlanacak.

2025-2026 sezonunda erkekler futbol branşında en üst ligdeki spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin denetimine 23 Kasım Pazartesi günü başlanacak.

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında, kulüplerin 01 Haziran 2025-31 Mayıs arasındaki işlem ve faaliyetlerinin genel denetimleri yapılacak.

Bilindiği üzere, daha önce de Süper Lig kulüpleri 7405 sayılı Kanunun geçiş düzenlemelerini içeren 2022-2024 yılları arasındaki iş ve işlemleri yönünden denetlenmişti.

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Hali hazırda erkekler futbol branşı 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig'de faaliyette bulunan 13 spor kulübü ve spor anonim şirketinin 7405 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2025 dönem sonuna kadar olan işlem ve faaliyetlerinin denetimleri devam etmektedir.