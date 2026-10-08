Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:40 Güncelleme:
Süper Lig’de 7’nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlayacak.
Ligin 7’nci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı. Süper Lig’de 7’nci haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 EKİM PAZAR
13.30 TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK: Batuhan Kolak
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16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 EKİM PAZARTESİ
20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
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