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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

        Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

        Süper Lig’de 7’nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlayacak.

        Ligin 7’nci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı. Süper Lig’de 7’nci haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

        YARIN:

        20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

        CUMARTESİ

        13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

        16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

        16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

        19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

        11 EKİM PAZAR

        13.30 TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK: Batuhan Kolak

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        16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

        19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        12 EKİM PAZARTESİ

        20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

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