Tayfur Bingöl: Gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk

Trendyol Süper Lig'in 7’nci haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GELECEK ADINA UMUT VEREN BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

Beşiktaş'a hiç alan vermediklerini belirten Tayfur Bingöl, “Selçuk Hocaya teşekkür ederiz. Bizi bu maça çok iyi hazırladı. Müsabaka içerisinde Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Oyunu sıkıştırdık. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. İlk olarak benim bir penaltı pozisyonum oldu. Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuştuğumda penaltı olmadığını söylediler. İkili mücadelelerde sağlık kararlar verilmesi gerekiyor. İnsan hata yapabilir. Bizler de hata yapıyoruz. Bu tarz pozisyonların daha sağlıklı çözümlenmesi gerekiyor. Bizim adımıza puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk. Maça gelen başta Hodri Meydan taraftar grubu olmak üzere tüm Kocaelispor taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.