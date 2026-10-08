Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!

        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF), gündem olağanüstü seçim... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 9 Ekim Cuma günü (yarın) Berlin'den dönecek ve Riva'da yapılacak kritik toplantı 14.00'te başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 13:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü (yarın) olağanüstü toplantı gündemiyle toplanma kararı aldı.

        "TOPLANTININ GÜNÜ CUMA OLARAK NETLEŞTİ"

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in haberine göre; başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yetkililerinin katılacağı kritik toplantı yarın saat 14.00'te Riva'da yapılacak.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #TFF
        #riva
        #ibrahim hacıosmanoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü