TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF), gündem olağanüstü seçim... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 9 Ekim Cuma günü (yarın) Berlin'den dönecek ve Riva'da yapılacak kritik toplantı 14.00'te başlayacak.
Giriş: 08 Ekim 2026 - 13:25 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü (yarın) olağanüstü toplantı gündemiyle toplanma kararı aldı.
"TOPLANTININ GÜNÜ CUMA OLARAK NETLEŞTİ"
HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in haberine göre; başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yetkililerinin katılacağı kritik toplantı yarın saat 14.00'te Riva'da yapılacak.
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