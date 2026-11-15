TFF'den Karaman FK'ya geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig ekiplerinden Karaman FK'yi taşıyan takım otobüsünde çıkan yangın sonrası, büyük bir tehlike atlatan kulüp kafilesi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Açıklamada, "3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçı için yola çıkan Karaman Futbol Kulübü'nü taşıyan takım otobüsünde yangın çıkması nedeniyle kafilenin büyük bir tehlike atlattığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.Aracın kullanılamaz hale geldiği yangından yara almadan kurtulan Karaman Futbol Kulübü kafilesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanması planlanan Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.