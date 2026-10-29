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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF'den Sergen Yalçın hakkında çıkan iddialara yalanlama

        TFF'den Sergen Yalçın hakkında çıkan iddialara yalanlama

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı milli futbolcuların A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        TFF'den Sergen Yalçın iddiasına yalanlama!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bazı milli futbolcularla iletişim kuramadığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

        TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir.

        Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.

        A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir.

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        Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

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        #TFF
        #sergen yalçın
        #a milli takım
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