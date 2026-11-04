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        Haberler Spor Basketbol EuroCup TOFAŞ: 94 - Neptunas Klaipeda: 79 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ: 94 - Neptunas Klaipeda: 79 | MAÇ SONUCU

        Eurocup'un altıncı haftasında TOFAŞ, sahasında Litvanya'nın Neptunas Klaipeda ekibini 94-79 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 00:32 Güncelleme:
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        TOFAŞ evinde hata yapmadı!

        TOFAŞ, Eurocup'un altıncı haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Neptunas Klaipeda'yı 94-79 yendi.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Franco Gracin (Hırvatistan), Nick Van Den Broeck (Belçika), Joaquin Garci Gonzalez (İspanya)

        TOFAŞ: Carter 12, Thurman 10, Jones 19, Reynolds 19, Leon Apaydın 2, Sadık Kabaca 8, Nutall 20, Efe Postel 4, Emirhan Serbest, Poyraz Paşaoğlu

        Neptunas Klaipeda: Drell 12, Tarolis 2, Franke 23, Fridriksson 6, Echodas 10, Girdziunas 2, Zemaitis 4, Berucka 3, Tubutis 13 Kreismontas 4

        1. Periyot: 19-29

        Devre: 43-49

        3. Periyot: 67-59

        4. Periyot: 94-79

        5 faulle çıkanlar: 33.03 Carter (TOFAŞ), 36.39 Tubutis (Neptunas Klaipeda)

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