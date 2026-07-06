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        Haberler Spor Futbol Transfer Tottenham, Sandro Tonali'yi transfer ettiğini açıkladı

        Tottenham, Sandro Tonali'yi transfer ettiğini açıkladı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı. İngiliz temsilcisinin kasasından bu transfer için yaklaşık 100 milyon Sterlin çıkacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Tottenham,Tonali'yi kadrosuna kattı

        İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Newcastle United forması giyen Sandro Tonali’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

        Sözleşme serisi hakkında bilgi verilmezken İngiliz basınına göre Tottenham, bu transfer için Newcastle United'a 100 milyon sterlin ödeyecek.

        Londra kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        Orta sahaya önemli bir takviye yapan Londra ekibinin, bu transferle birlikte yeni sezon kadro yapılandırmasındaki en kritik hamlelerinden birini tamamladığı belirtiliyor. İtalyan futbolcunun kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

        Tonali geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla çıktığı 53 maçta 3 gol, 6 asistlik bir performans gösterdi.

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