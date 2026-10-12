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        Trabzonspor ilk yarı performansıyla dikkat çekiyor!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında rakip filelere gönderdiği 16 golün 12'sini ilk yarıda kaydederek dikkat çekti. Bordo-mavililer, özellikle karşılaşmaların ilk 15 dakikası ile ilk yarının son bölümünde bulduğu gollerle öne çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Trabzonspor ilk yarılarda atıyor!

        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor 3-0 yendi. Karadeniz ekibi, son iki haftada attığı 7 golün 6’sını ilk yarıda buldu.

        GOLLERİNİN YÜZDE 75'İ İLK YARIDA

        Trabzonspor’un ligde kaydettiği 16 golün 5’i ilk 15 dakikada geldi. Bordo-mavililer, 16-30 dakika aralığında 2, 31-45 dakika bölümünde ise 5 gol attı. Böylece Karadeniz temsilcisi, ilk yarılarda toplam 12 gol kaydederek gollerinin yüzde 75’ini bu bölümde buldu.

        İKİNCİ YARIDA 4 GOL KAYDETTİ

        Bordo-mavililer, ikinci yarının 46-60 dakika aralığında gol sevinci yaşayamadı. 61-75 dakika bölümünde 2 gol kaydeden Trabzonspor, 76-90 dakika aralığında ise rakip fileleri havalandıramadı. Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında attığı 2 golle ikinci yarıdaki gol sayısını 4’e çıkardı.

        Bordo-mavililer, 7 hafta sonunda maç başına 2,29 gol ortalaması yakaladı.

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        KALESİNDE GÖRDÜĞÜ 5 GOLÜN 3'Ü İLK YARIDA

        Trabzonspor, ligde geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü 5 golün 3’ünü ilk yarıda, 2’sini ise ikinci yarıda yedi.

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        #trabzonspor
        #süper lig
        #futbol
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