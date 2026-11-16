Trabzonspor'un gözü Deroy Duarte'de!

Trabzonspor'un, Ludogorets forması giyen Deroy Duarte'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2,5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Teknik direktör Thomas Reis'in de Duarte'yi bizzat kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Hollanda pasaportuna da sahip olan Duarte, Ludogorets formasıyla üçüncü sezonunu geçirirken Bulgar ekibinde 100 maç barajını geride bıraktı. Sportal gazetesi, Trabzonspor'un 26 Kasım'da oynanacak CSKA Sofia maçı için Bulgaristan'a gideceğine dikkat çekerek, bu ziyaret kapsamında Ludogorets yöneticileriyle Duarte'nin transferi hakkında görüşme gerçekleştirilebileceğini öne sürdü.