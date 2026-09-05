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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da kadro sil baştan; 15 transfer 23 ayrılık!

        Trabzonspor’da kadro sil baştan; 15 transfer 23 ayrılık!

        Trabzonspor, 2026-27 sezonu yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişime gitti. Bordo mavililer, Mohamed Salah, Fabinho ve Franculino Dju'nun da aralarında bulunduğu 15 futbolcuyu renklerine bağlarken, kadro yapılanması kapsamında 23 oyuncuyla da bonservis, kiralama, sözleşme feshi ve sözleşme sonu gibi farklı yollarla takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da kadro sil baştan!

        Trabzonspor, 2026-27 sezonu öncesinde oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren bordo mavililer, bir yandan da bonservisli, bedelsiz ve kiralık olarak çok sayıda oyuncuyla yol ayrımına gitti.

        Karadeniz ekibi, hücum hattını Mohamed Salah, Franculino Dju, Aral Şimşir, Noah Saviolo ve René Mitongo gibi isimlerle güçlendirirken, orta sahaya Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Ernest Muçi ve Melih Kabasakal takviyelerini yaptı. Savunmada ise Cenk Özkacar, Samet Akaydın ve Sidny Lopes Cabral kadroya dahil edildi.

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        EN DİKKAT ÇEKİCİ HAMLE SALAH OLDU

        Trabzonspor’un transfer dönemindeki en dikkat çekici hamlelerinden biri Mohamed Salah oldu. Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest statüde bulunan Mısırlı yıldız bordo mavili takıma katıldı. Trabzonspor ayrıca kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Monaco gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı orta saha Fabinho ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        DJU SON GÜNLERDE KADROYA KATILDI

        Bordo mavililer, transfer döneminin son bölümünde hücum hattına bir takviye daha yaptı. Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor Franculino Dju ile anlaşma sağlandı. Genç oyuncu özel uçakla Trabzon’a gelerek bordo mavili takıma katıldı.

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        OULAI’DEN 26 MİLYON EURO GELİR

        Trabzonspor’da yaz transfer döneminin en yüksek bonservis gelirlerinden biri Christ Inao Oulai’nin transferinden elde edildi. Bordo mavililer, genç orta saha oyuncusunu İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’ya 26 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdi. Felipe Augusto Zenit’e, Oleksandr Zubkov AEK’ya, Salih Malkoçoğlu Al-Jazira’ya, Mathias Lovik ise Molde’ye bonservisleriyle transfer olan isimler arasında yer aldı. Muhammed Cham, Kazeem Olaigbe, Poyraz Yıldırım, Göktan Gürpüz ve Thierry Karadeniz ise kiralık olarak takımdan ayrıldı.

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        GELENLER

        Aral Şimşir – sol kanat (Midtjylland)

        Ernest Muçi – ofansif orta saha (Beşiktaş)

        Noah Saviolo – sol kanat (Vitoria Guimaraes)

        Sidny Lopes Cabral – sol bek (Benfica)

        Ruslan Malinovskyi – orta saha (Genoa)

        Samet Akaydın – stoper (Çaykur Rizespor)

        Melih Kabasakal – orta saha (Gaziantep FK)

        Metehan Mimaroğlu – sol kanat (Gençlerbirliği)

        Thierry Karadeniz – sol kanat (Köln U19)

        Cenk Özkacar – stoper (Valencia)

        René Mitongo – santrafor (Standard Liege)

        Mohamed Salah – sağ kanat (Liverpool)

        Fabinho – orta saha-ön libero (serbest)

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        Franculino Dju – santrafor (Midtjylland)

        Ali Habeşoğlu – santrafor (Bodrum FK)

        GİDENLER

        Christ Inao Oulai – Fiorentina (bonservis)

        Felipe Augusto – Zenit (bonservis)

        Oleksandr Zubkov – AEK (bonservis)

        Salih Malkoçoğlu – Al-Jazira (bonservis)

        Mathias Lovik – Molde (bonservis)

        Arif Boşluk – Konyaspor (bonservis)

        Serdar Saatçı – Çorum FK (bonservis)

        Edin Visca – Başakşehir

        Ali Şahin Yılmaz – Bodrum FK

        Boran Başkan – Bodrum FK

        Onuralp Çakıroğlu – Pendikspor

        Taha Emre İnce – Pendikspor

        John Lundstram – karşılıklı fesih sonrası Leicester City

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        Anthony Nwakaeme – sözleşme sonu

        Muhammed Cham – Kızılyıldız (kiralık)

        Kazeem Olaigbe – Basel (kiralık)

        Poyraz Yıldırım – Muğlaspor (kiralık)

        Göktan Gürpüz – Çorum FK (kiralık)

        Arda Öztürk – Iğdır FK (kiralık)

        Oğuzhan Yılmaz – Kahramanmaraş İstiklalspor (kiralık)

        Thierry Karadeniz – Sebat Gençlikspor (kiralık)

        Denis Draguş- karşılıklı fesih.

        Rene Mitongo- Estrela (Portekiz) kiralık.

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        #trabzonspor
        #transfer
        #Ayrılık
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