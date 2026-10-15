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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

        Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İngiliz ekibinin gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.

        Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'i (PSG) ağırladı. Fransız temsilcisi Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

        Manchester City'nin iki golünü de Norveçli yıldızı Erling Haaland attı.

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        REAL MADRID GERİDEN GELEREK KAZANDI

        Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda 3-1 geriye düştüğü maçta İtalyan ekibi Roma'yı 4-3 mağlup etti.

        Milli futbolcunun 59. dakikada Denzel Dumfries'in yerine oyuna girdiği mücadelede Madrid ekibinin gollerini Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rudiger, Roma'nın gollerini ise Marten De Roon, Donyell Malen (2) kaydetti.

        İlk maçta Inter'i 2-1 yenen Real Madrid, üst üste iki İtalyan temsilcisiyle oynadığı maçlardan 6 puanla ayrıldı.

        Real Madrid'den tarihi geri dönüş!
        Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Haberi Görüntüle

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya): 3-2

        LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere): 3-6

        Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe: 6-0

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        Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-0

        Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-4

        Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz): 3-2

        Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 3-4

        Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya): 0-3

        Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 3-1

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