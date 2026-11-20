UEFA Uluslar Ligi 2026-27 sezonunda çeyrek final, yarı final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından düzenlenen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin yanı sıra A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off eşleşmeleri de belli oldu.

İLK MAÇLAR MART AYINDA

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve yükselme-düşme play-off karşılaşmaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk karşılaşmalar 25 veya 27 Mart, rövanş mücadeleleri ise 28 veya 30 Mart 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çeyrek finalde grup ikincileri, yükselme-düşme play-offlarında ise alt ligden gelen takımlar ilk karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Çeyrek finali geçen takımlar, 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları 9-10 Haziran'da, üçüncülük ve final mücadeleleri ise 13 Haziran'da tek maç üzerinden oynanacak.

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Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şöyle:

ÇEYREK FİNAL

İspanya - Fransa

Norveç - İngiltere

Hollanda - Portekiz

Belçika - Almanya

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Hollanda-Portekiz galibi / İspanya-Fransa galibi

Belçika-Almanya galibi / Norveç-İngiltere galibi

A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Bosna Hersek - Danimarka

Macaristan - Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan

Slovenya - Galler

B/C LİGİ PLAY-OFF

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - Kuzey Makedonya

Estonya - Romanya

Faroe Adaları - Gürcistan

Belarus - İsrail