UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
UEFA Uluslar Ligi 2026-27 sezonunda çeyrek final, yarı final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi 2026-27 sezonunda çeyrek final, yarı final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından düzenlenen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin yanı sıra A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off eşleşmeleri de belli oldu.
İLK MAÇLAR MART AYINDA
UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve yükselme-düşme play-off karşılaşmaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk karşılaşmalar 25 veya 27 Mart, rövanş mücadeleleri ise 28 veya 30 Mart 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çeyrek finalde grup ikincileri, yükselme-düşme play-offlarında ise alt ligden gelen takımlar ilk karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Çeyrek finali geçen takımlar, 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları 9-10 Haziran'da, üçüncülük ve final mücadeleleri ise 13 Haziran'da tek maç üzerinden oynanacak.
Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şöyle:
ÇEYREK FİNAL
İspanya - Fransa
Norveç - İngiltere
Hollanda - Portekiz
Belçika - Almanya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Hollanda-Portekiz galibi / İspanya-Fransa galibi
Belçika-Almanya galibi / Norveç-İngiltere galibi
A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Bosna Hersek - Danimarka
Macaristan - Sırbistan
İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan
Slovenya - Galler
B/C LİGİ PLAY-OFF
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - Kuzey Makedonya
Estonya - Romanya
Faroe Adaları - Gürcistan
Belarus - İsrail