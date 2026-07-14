Uludağ Premium Ultra Trail’e 23 ülkeden sporcu katılacak

Bursa'nın simgelerinden Uludağ, bu hafta sonu Türkiye'nin en büyük doğa koşusu organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Dokuzuncu kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 17-19 Temmuz tarihleri arasında 23 ülkeden 2 bin 853 sporcuyu bir araya getirecek.

Her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak Uludağ Premium Ultra Trail; Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

23 ÜLKEDEN SPORCU YARIŞACAK

Bu sene Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Bangladeş, İspanya, Kanada, Türkmenistan, İngiltere, İran, Güney Kıbrıs, Avustralya, Polonya, Japonya, KKTC, ABD, Finlandiya, Slovakya, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Almanya, Hollanda, Malezya ve Yunanistan’dan toplam 2 bin 853 sporcuyu ağırlayacak. Katılımcılar; 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K olmak üzere beş farklı parkurdan kendilerine uygun olan rotada mücadele edecek.

Yarış programı kapsamında 18 Temmuz Cumartesi günü 70K, 42K, 30K ve 16K etaplarının startı verilecek. Organizasyonun son günü olan 19 Temmuz Pazar günü ise 6K yarışı düzenlenecek. Aynı gün ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu ile minikler de organizasyon heyecanına ortak olacak. Üç günlük etkinlik, dereceye giren sporcular için düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak. Bu yıl yapılan güncellemelerle birlikte 70 kilometrelik etapta sporcular ilk kez Uludağ Zirvesi'nden geçerken, 42 kilometrelik parkur da küçük zirve bölgesini kapsayan yeni rotasıyla yapılacak.