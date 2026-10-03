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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Uluslar Ligi'ndeki İtalya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

        Uluslar Ligi'ndeki İtalya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

        UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya - Türkiye maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        İtalya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

        A Milli Takım'ın deplasmanda İtalya ile karşılaşacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçının hakemleri belli oldu.

        İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

        Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.

        Maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fähndrich ise AVAR olarak görev alacak.

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        #UEFA
        #uluslar ligi
        #türkiye
        #hakem
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