Ümraniyespor: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Tomislav Glumac ile Cebio Soukou'nun (p) gollerine engel olamayan Kayserispor, haftayı 30 puanla 2. sırada tamamladı. Ümraniyespor ise puanını 17'ye çıkardı.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 18:14 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40'ta Tomislav Glumac ile 74. dakikada penaltıdan Cebio Soukou attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90+2. dakikada penaltıdan Florent Hasani kaydetti.
Bu sonucun ardından 32 puanla lider Bursaspor'u geçme fırsatını kaçıran 2. sıradaki Kayserispor, haftayı 30 puanla tamamladı. Ümraniyespor ise 17 puanla 12. sırada yer alıyor.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Sarı Kırmızılılar, Sarıyer'i ağırlayacak.
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