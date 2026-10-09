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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Veysel Bilen'den taraftarlara çağrı: Samsunspor'a küsmeyelim

        Veysel Bilen'den taraftarlara çağrı: Samsunspor'a küsmeyelim

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, taraftarlara seslenerek Trabzonspor maçıyla birlikte tribünleri doldurmaya davet ederken, bu maçla birlikte yeni sayfa açma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Veysel Bilen'den taraftarlara çağrı!

        Samsunspor’da icra kurulu üyeleri Zeycan Yıldırım, Veysel Bilen, Soner Soykan, Suat Çakır, Fuat Çapa, Fazlıhan Carus, Serkan Kaya ve Koray Yalçın, şehirde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının sonunda açıklamalarda bulunan Veysel Bilen, "Biz Samsunspor Futbol A.Ş. olarak bütünleşme anlamında toplantı düzenledik. Her ay çeşitli vesilelerle bu toplantılar devam edecek. Çok güzel, çok verimli bir program oldu. Çok yararlı görüş alışverişlerinde bulunduk. Temenni ediyorum, bu olumlu havanın yarından başlayarak hem takımımıza hem şehrimize hem taraftarımıza hem de camiamıza, sizin kanalınızla iletilecek mesajlar dolayısıyla çok olumlu yansımaları olacak" dedi.

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        "SAMSUNSPOR'A KÜSMEYELİM"

        Taraftarların yöneticilere kızabileceklerini ancak takıma küsmenin doğru olmadığının altını çizen Bilen, "Şehrimizin markası ve en büyük sevdamız Samsunspor etrafında her zaman, her daim buluşmamız gerekiyor. Bizlere küsebilir, kırılabilirsiniz ama takımımıza küsmek, sevdamıza küsmek, kırılmak olmaz. Bizler faniyiz, gelip geçiciyiz, baki olan Samsunspor ve Samsunspor sevdamız. Dolayısıyla bugüne kadar aramızda çeşitli vesilelerle bulunmayan taraftarlarımızı yarından başlayarak kol kola girmeye ve yeni sayfalar, beyaz sayfalar açıp tribünleri doldurmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki sahada ter döken futbolcu kardeşlerim, tribünleri dolu bir statta çok daha başarılı neticeler alacaklar. Hepimizin göğsünü kabartacaklardır. Samsunspor'un itici gücü taraftarıdır. Taraftarlarımızı Trabzonspor maçından başlayarak tekrar eskiden olduğu gibi tribünleri doldurmaya davet ediyorum. Bize kızabilirler, küsebilirler, kırılabilirler ama lütfen sevdamıza ve Samsunspor'a küsmeyelim, kırılmayalım, kızmayalım. Bir tek Samsunspor var, başka Samsunspor yok. Sevdamız Samsunspor ve biz bize yeteriz diyorum" diye konuştu.

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        Trendyol Süper Lig'i 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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        #Samsunspor
        #trabzonspor
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