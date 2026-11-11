Vincenzo Montella, Serie A ekibinin radarında! A Milli Takım sonrası yeni adresi netleşiyor

A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vincenzo Montella'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

Daha önce Serie A ve Süper Lig deneyimleri olan İtalyan çalıştırıcı, yeniden ülkesine dönebilir.

İtalya basınından La Repubblica'nın haberine göre, Sassuolo yönetiminin teknik direktörlük görevi için öncelikli adayının A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella olduğu belirtildi.

İtalyan teknik adamın, geçtiğimiz cumartesi günü Roma ile Sassuolo arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı.

Montella'nın alternatifleri arasında Roberto D'Aversa ve Andrea Sottil'in bulunduğu ifade edildi.