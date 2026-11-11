Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Vincenzo Montella, Serie A ekibinin radarında! A Milli Takım sonrası yeni adresi netleşiyor

        Vincenzo Montella, Serie A ekibinin radarında! A Milli Takım sonrası yeni adresi netleşiyor

        A Milli Takım'daki görevi sona eren teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan teknik adamın ülkesinden bir takımın radarında olduğu belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Montella, Serie A ekibinin radarında!

        A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vincenzo Montella'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

        Daha önce Serie A ve Süper Lig deneyimleri olan İtalyan çalıştırıcı, yeniden ülkesine dönebilir.

        İtalya basınından La Repubblica'nın haberine göre, Sassuolo yönetiminin teknik direktörlük görevi için öncelikli adayının A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella olduğu belirtildi.

        İtalyan teknik adamın, geçtiğimiz cumartesi günü Roma ile Sassuolo arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı.

        Montella'nın alternatifleri arasında Roberto D'Aversa ve Andrea Sottil'in bulunduğu ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 10 Kasım 2026 (Tuna Tuncay'a ABD'de Onur Ödülü)

        A Milli Takımda mesai başladı. Potanın Perileri'nin rakibi Karadağ. Buz üstünde gururlandıran başarı. Tuna Tuncay'a ABD'de onur ödülü.  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #Montella
        #Serie A
        #sassuolo
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor